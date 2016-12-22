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Число погибших при обрушении крана в Химках возросло до двух человек
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Число погибших при обрушении крана в Химках возросло до двух человек
Общество, 14:25
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Число погибших при обрушении крана в Химках возросло до двух человек

В результате обрушения башенного крана на строительной площадке в Химках погибли два человека. Об этом сообщил РБК дежурный пресс-службы главного управления МЧС по Московской области.

Он уточнил, что изначально при падении крана пострадали четыре человека, потом двое из них погибли.

Башенный кран упал утром, 5 сентября, по улице Молодежной, дом 74 в Химках. По данным подмосковного ГУ МЧС, кран упал при монтаже на высоте 20 м на стройплощадке. Тогда сообщалось об одном погибшем из-за падения крана.

Представитель ГК «ПИК» (группе принадлежит объект, на котором упал кран) Татьяна Гулина-Сейранян заявила РБК, что кран монтировала компания ООО «Вертикаль», а погибшие и пострадавшие — сотрудники этой компании.

Телеканал «Звезда» опубликовал видео падения крана.

Видео: YouTube / Наше Подмосковье

В Главгосстройнадзоре Московской области заявили «Интерфаксу», что строительством объекта в Химках занимается компания «ПИК-Регион». Генеральным подрядчиком является ООО «БелСлавСтройРеконструкция». Во время монтажа крана сотрудниками этого генподрядчика стрела крана упала на рабочих. Надзорный орган проведет внеплановую проверку инцидента.

По данным надзорного ведомства, ранее субподрядчика оштрафовали на 100 тыс. руб. за ненадлежащее качество и несоблюдение технологии при проведении монолитных работ.

Теги: Химки , башенный кран
Главное
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