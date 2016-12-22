«Тверской стрелок» разрешил приговорить себя к смертной казни

Сергей Егоров, которого обвиняют в убийстве девяти человек в садовом товариществе «50 лет Октября» в поселке Редкино в Тверской области, заявил, что не будет возражать, если к нему применят смертную казнь, передает «Интерфакс».

«Хочу сказать, что такой мрази и твари прощения нет, но я прошу прощения. Готов понести наказание. Если хотите, попросите президента вернуть смертную казнь, я не возражаю», — сказал Егоров.

Во время первого заседания по его делу Егоров отказался дать показания в суде, сославшись на ст. 51 Конституции России, в которой сказано, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого и своих родственников, «круг которых определяется законом».

О том, что из-за бытового конфликта, который возник во время совместного употребления спиртных напитков, мужчина расстрелял из охотничьего ружья девять человек в поселке Редкино на юго-востоке Тверской области, стало известно 4 июня. Приехавшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили тела трех женщин и пяти мужчин в доме и на улице, тело еще одной женщины было в багажнике автомобиля. Полицию вызвала одна из участниц застолья, которой удалось спастись.

Егорова судят по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Предварительно его подвергли психиатрической экспертизе и признали вменяемым.