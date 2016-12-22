Евтушенков рассказал о личной встрече с Путиным из-за суда с «Роснефтью»

Бизнесмен и основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков заявил РБК, что встречался с президентом России Владимиром Путиным отдельно. На встрече обсуждалось мировое соглашение с «Роснефтью», однако деталей предприниматель не уточнил.

По словам Евтушенкова, российский лидер отдельно встречался с ним, а также с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.

На пресс-конференции по итогам БРИКС Путин прокомментировал судебное разбирательство между АФК «Система» и «Роснефтью» по реорганизации «Башнефти». Он уточнил, что рассчитывает на заключение между руководством компаний мирового соглашения. Президент отметил, что это пошло бы «на пользу» как обеим компаниям, так и российской экономике.

Однако, по словам пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева, «Система» никогда не предлагала никах условий по мировому соглашению. Он добавил, что со стороны этой компании были лишь «демагогия и издевательство над судебной системой». Он подчеркнул, что это его личное мнение.

Арбитражный суд Башкирии 22 августа удовлетворил иск «Роснефти» к «Системе» по спору об обоснованности реорганизации «Башнефти», которая прошла еще в 2014 году. Суд удовлетворил иск частично, снизив требуемую истцом сумму с с 170,6 млрд до 136,3 млрд руб. Представитель «Системы» Сергей Копытов сообщал, что компания обжалует решение башкирского арбитража по иску «Роснефти».

Сечин 4 сентября пообещал проанализировать «аргументы, которые принял судья, снизив объем претензий до 136 млрд руб.».