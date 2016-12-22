Джабраилов отказался от проверки на полиграфе в эфире «Первого канала»

Бизнесмен и бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов, задержанный 29 августа в столичной гостинице Four Seasons на Охотном Ряду после инцидента со стрельбой, отказался от участия в программе «Первого канала» «На самом деле», на съемках которого героев подвергают проверке на полиграфе (детекторе лжи). Об этом сообщил РБК источник, близкий к съемочному процессу на канале.

«Это на самом деле так», — подтвердил отказ Джабраилова пресс-секретарь бизнесмена Григорий Горчаков

Комментируя причины отказа, Горчаков назвал «неуместным» участие Джабраилова во «всевозможных телешоу развлекательного порядка».

«Мы и наши адвокаты будем доказывать что-либо следствию», — добавил он.

На «Первом канале» отказались обсуждать участие Джабраилова в съемках программы «На самом деле».

Поводом для задержания Джабраилова стали его выстрелы в потолок номера в Four Seasons из наградного пистолета Ярыгина. В номере обнаружили порошок белого цвета, а также бутылки с алкоголем и неизвестные таблетки. Бизнесмену предъявили обвинение в хулиганстве, он был отпущен под подписку о невыезде. Обнаруженные в номере вещества были направлены на экспертизу.

Позднее сам бизнесмен извинился перед всеми, кто слышал выстрелы, объяснив случившееся «состоянием аффекта из-за провокаций» со стороны сотрудников отеля. Он также опроверг обнаружение полицией порошка белого цвета в его номере.

«Никто ничего не нашел! Кем он был найден? Обыск полиция делала на следующий день, вместе со мной, адвокатами и собакой. Ничего не нашли. Это всё наговоры и клевета недоброжелателей», — сказал Джабраилов.