Аксенов допустил рост федерального финансирования на 70 млрд руб.

Общая сумма финансирования федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя может увеличиться на 56–70 млрд руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Крыма Сергея Аксенова.

«После Главгосэкспертизы сметная стоимость объектов увеличена. Политическое решение по этим объектам принято. Общая сумма — от 56 до 70 млрд руб., правительством [России] обсуждаются источники [финансирования]», — сказал Аксенов журналистам.

Накануне, 4 сентября, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил на совещании по промышленности Крыма и Севастополя, что подписал документы на строительство новых и реконструкцию действующих объектов в Крыму. Общая сумма финансирования, по словам Медведева, составит не менее 57 млрд руб.

Выделенные федеральным центром деньги должны пойти на строительство и реконструкцию дорог в Крыму, строительство и реконструкцию канализации, тоннельных водоводов, электрификацию населенных пунктов, а также объектов здравоохранения и образования в Севастополе.