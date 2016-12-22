Путин заявил о желании восстановить авиасообщение с Египтом

Россия хочет полностью восстановить авиасообщение с Египтом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, передает корреспондент РБК.

«Отношения между Россией и Египтом находятся на подъеме. Очень хочется восстановить авиасообщение в полном объеме, но мы договорились, что наши авиационные службы будут продолжать работу по обеспечению безопасности», — заявил Путин.

Авиасообщение с Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения лайнера А321 авиакомпании «Когалымавиа» над Синайским полуостровом в результате теракта. Российская сторона потребовала ужесточения мер безопасности в египетских аэропортах для возобновления полетов. В мае 2017 года стало известно, что возобновление авиасообщения отложено на неопределенный срок из-за того, что Египет отказался пускать российских инспекторов для проверки безопасности аэропортов.

В конце августа газета «Известия» со ссылкой на источник в дипломатических кругах и авиационной отрасли сообщила, что в этом году авиасообщение восстановлено не будет. В качестве причины сохранения запрета собеседники назвали продолжающиеся проблемы с обеспечением безопасности в аэропортах Египта.