Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,21 57,64 EUR Нал. 69,27 68,56 USD Бирж. 57,87 +0,02 EUR Бирж. 68,73 -0,05 USD ЦБ. 57,78 -0,27 EUR ЦБ. 68,73 -0,27 EUR/USD 1,19 -0,00 ММВБ 2008,05 +0,24% РТС 1093,24 +0,13% Brent 52,16 -0,08% DJIA 21987,56 +0,18% Nasdaq 6435,33 +0,10% FTSE 7431,28 +0,27%
Минобороны Южной Кореи заявило о подготовке КНДР к новому ракетному пуску
Лента новостей
Посол Филиппин назвал возможную дату подписания соглашения с Россией 10:43, Политика Замдиректора спецучилища на Урале получил 3,5 года за избиение детей 10:33, Общество Минобороны Южной Кореи заявило о подготовке КНДР к новому ракетному пуску 10:26, Политика Путин ответил на слова Кадырова о планах воспротивиться позиции России 10:26, Политика Путин заявил о расчете на мировое соглашение «Системы» и «Роснефти» 10:19, Политика Путин прокомментировал дело против режиссера Серебренникова 10:18, Политика Путин поддержал отправку миротворцев на Донбасс 10:11, Политика Domino’s Pizza раздала 30 тыс. бесплатных пицц за два часа 10:10, Пресс-релизы Путин пообещал подать в суд на США из-за нарушения прав России 09:53, Политика Путин заявил о желании восстановить авиасообщение с Египтом 09:48, Политика Путин напомнил о праве сократить дипмиссию США еще на 155 человек 09:45, Политика Путин рассказал о готовности КНДР «есть траву» ради ядерных испытаний 09:45, Политика Глава Приморья рассказал о «закрытом» плане на случай угрозы от КНДР 09:43, Политика Второй день допроса свидетелей по делу Улюкаева. Онлайн-трансляция 09:31, Общество Минприроды предложило перевести Eurasia Drilling в российскую юрисдикцию 09:25, Бизнес В Москве появились парковки только для электромобилей 09:14, Общество Как проверить лояльность своего работодателя 09:10, Партнерский материал Один человек погиб в результате ДТП с участием трех грузовиков в Москве 09:06, Общество Угроза будущего: станет ли квантовое шифрование доступным для каждого 09:01, Технологии и медиа Самолет Japan Airlines совершил экстренную посадку в Токио 08:54, Общество Донской исключил влияние проблем с США на расширение арктического шельфа 08:34, Политика Орешкин оценил последствия санации «ФК Открытие» для бюджета и инфляции 08:13, Финансы Трутнев назвал число участников ВЭФ 08:01, Общество Эксперты Кудрина раскрыли количество неготовых к реформам россиян 08:00, Политика «Письмо Серебренникова» на случай ареста оказалось шуткой пранкера 07:59, Политика СМИ узнали о возможном увеличении Минтрансом штрафов за задержку рейсов 07:41, Общество Сын Хрущева рассказал о причинах передачи Крыма Украине 07:19, Политика Зюганов потребовал от КПРФ отказаться от непризнания выборов в Москве 07:00, Политика
Минобороны Южной Кореи заявило о подготовке КНДР к новому ракетному пуску
Политика, 10:26
0
Минобороны Южной Кореи заявило о подготовке КНДР к новому ракетному пуску

Северная Корея перевезла свою межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) на западное побережье и, возможно, «готовится к войне». Об этом сообщает издание The Asia Business Daily со ссылкой на соответствующее заявление Министерства обороны Южной Кореи. По данным министерства, МБР способна достичь материковой части США.

На совещании Совета Безопасности ООН, которое состоялось после ядерного испытания Пхеньяна, постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что нужно принять «самые решительные меры» в ответ на «самое мощное ядерное испытание» КНДР.

По словам постпреда США, Вашингтон представит на обсуждение Совбезу ООН новую резолюцию о санкциях и попросит провести голосование по ней в следующий понедельник, 11 сентября.

Хейли считает, что только «самые сильные санкции» позволят решить проблему с ядерными испытаниями КНДР с «помощью дипломатии». По ее словам, нынешние санкции не сработали. Она отметила, что американская сторона не хочет войны, но «терпение США не безгранично».

После того как Пхеньян заявил об успешных испытаниях водородной бомбы утром 3 сентября, США, Великобритания, Франция, Япония и Южная Корея объявили, что проведут экстренное совещание. Одним из инициаторов встречи была Никки Хейли.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель призвали ужесточить санкции в отношении Северной Кореи. Пентагон также заявил, что угрозы Пхеньяна и их союзников «будут встречены массированным военным ответом» с американской стороны.

За день до проведения испытаний КНДР объявила о создании боеголовки с термоядерным зарядом, которую можно устанавливать на недавно разработанную межконтинентальную баллистическую ракету.

Теги: Совбез ООН , КНДР , Южная Корея , МБР , ядерное испытание , Никки Хейли
Главное
Путин заявил о расчете на мировое соглашение «Системы» и «Роснефти» Политика
Материалы по теме
Пентагон заявил о «множестве вариантов» уничтожить КНДР в случае угрозы Политика
Пентагон заявил о готовности нанести превентивный удар по КНДР Политика
Меркель и Макрон выступили за ужесточение санкций против Северной Кореи Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку