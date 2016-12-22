Минобороны Южной Кореи заявило о подготовке КНДР к новому ракетному пуску

Северная Корея перевезла свою межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) на западное побережье и, возможно, «готовится к войне». Об этом сообщает издание The Asia Business Daily со ссылкой на соответствующее заявление Министерства обороны Южной Кореи. По данным министерства, МБР способна достичь материковой части США.

На совещании Совета Безопасности ООН, которое состоялось после ядерного испытания Пхеньяна, постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что нужно принять «самые решительные меры» в ответ на «самое мощное ядерное испытание» КНДР.

По словам постпреда США, Вашингтон представит на обсуждение Совбезу ООН новую резолюцию о санкциях и попросит провести голосование по ней в следующий понедельник, 11 сентября.

Хейли считает, что только «самые сильные санкции» позволят решить проблему с ядерными испытаниями КНДР с «помощью дипломатии». По ее словам, нынешние санкции не сработали. Она отметила, что американская сторона не хочет войны, но «терпение США не безгранично».

После того как Пхеньян заявил об успешных испытаниях водородной бомбы утром 3 сентября, США, Великобритания, Франция, Япония и Южная Корея объявили, что проведут экстренное совещание. Одним из инициаторов встречи была Никки Хейли.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель призвали ужесточить санкции в отношении Северной Кореи. Пентагон также заявил, что угрозы Пхеньяна и их союзников «будут встречены массированным военным ответом» с американской стороны.

За день до проведения испытаний КНДР объявила о создании боеголовки с термоядерным зарядом, которую можно устанавливать на недавно разработанную межконтинентальную баллистическую ракету.