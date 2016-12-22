Один человек погиб в результате ДТП с участием трех грузовиков в Москве
Общество, 09:06
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Один человек погиб в результате ДТП с участием трех грузовиков в Москве
Три грузовика столкнулись на МКАД в районе Гольяново (102-й км), сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.
ДТП с участием трех грузовых автомобилей произошло в 4:40 утра. В результате столкновения одна из фур перевернулась, один человек погиб.
На месте ведут работу сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа и спецтехника.
Движение по внешней стороне МКАД в районе 102-го километра ограничено до трех полос, в результате на внешней стороне МКАД образовалась серьезная пробка от Рязанского проспекта до Гольяново.