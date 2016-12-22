Трутнев назвал число участников ВЭФ

В работе Восточного экономического форума примут участие более 4 тыс. человек. Об этом заявил полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, передает «РИА Новости».

«На форум приехали 4,2 тыс. гостей, люди заявляются со всего мира», — сказал Трутнев.

По его словам, мест для размещения участков не хватает. Он отметил, что это «здорово». По мнению полпреда, это значит, что «люди на Дальнем Востоке хотят работать, вкладывать деньги, проинвестировать».

Молодежный форум ВЭФ будет проходить 6 и 7 сентября. По данным «РИА Новости», гостями форума станут президент Владимир Путин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

В 2017 году в программу ВЭФ впервые включили молодежную повестку, отмечается на сайте форума. По данным «РИА Новости», в ее работе примут участие 400 делегатов из регионов Дальнего Востока. Это студенты, общественные активисты, молодые предприниматели и молодежные лидеры.

Площадкой для молодежной программы ВЭФ должен был стать кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский, однако мероприятие было перенесено на материк. Как сообщал председатель клуба молодых предпринимателей Приморского края Евгений Шкарупа, это связано с ограничениями ФСО. По его словам, из 400 участников поверку ФСО прошли только 65.