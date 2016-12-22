СМИ узнали о задержании в Минске попытавшейся бежать в Норвегию чеченки

Уроженку чеченского города Аргун Луизу Дудуркаеву, которая получила документы беженца и шенгенскую визу от Норвегии, задержали в аэропорту Минска при попытке вылететь в Хельсинки, сообщает «Новая газета».

Девушку задержали сотрудники милиции и не представившиеся люди в штатском днем 4 сентября, пишет издание. Они отказались разговаривать с юристом, который сопровождал Дудуркаеву, не смотря на то, что у него была доверенность на представление ее интересов в госорганах, отмечает газета.

По информации издания, с девушкой провели «часовую беседу под давлением», после чего передали мужчине, который представился адвокату ее отцом. Он увез ее в неизвестном направлении, пишет «Новая газета». Издание отметило, что проездное удостоверение, которое Дудуркаевой выдала Норвегия, осталось у девушки.

Луиза Дудуркаева бежала из Чечни в конце июня из-за угроз после публикации фото в сообществе «Карфаген», пишет газета. Получить документы беженца 22-летней девушке помогли правозащитники.

По информации издания, в начале августа сотрудники полиции задержали ее в московском аэропорту Шереметьево для «дачи объяснений». Ее задержали в связи с розыскным делом «по утрате родственных связей», которое было заведено по заявлению родственников Дудуркаевой, поясняет «Новая газета». «Получив объяснения Дудуркаевой, ее сфотографировали и отпустили», — отмечает издание.