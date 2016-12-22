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СМИ узнали о новом уголовном деле против экс-главы центра «Э» Ингушетии
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СМИ узнали о новом уголовном деле против экс-главы центра «Э» Ингушетии
Общество, 00:01
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СМИ узнали о новом уголовном деле против экс-главы центра «Э» Ингушетии

Следователи возбудили еще одно уголовное дело в отношении бывшего главы регионального Центра по противодействию экстремизму (центр «Э») Тимура Хамхоева, его заподозрили в использовании поддельного диплома о высшем образовании. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Уголовное дело в отношении Хамхоева по подозрению в использовании подложного документа возбудили по ч.3 ст.327 УК РФ (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков)», — уточнил он.

О том, что в отношении Тимура Хамхоева завели еще одно уголовное дело также написал глава координационного совета НПО Магомед Муцольгов на сайте издания «Кавказский узел» 3 сентября. Издание опубликовало уведомление о том, что следственное управление по Республике Ингушетия 16 августа возбудило дело по ч.3.ст.327 УК РФ «по факту использования заведомо подложного документа».

​В декабре 2016 года управление СК по Республике Ингушетия предъявило обвинения бывшему главе регионального центра «Э» за избиение задержанного до смерти. В сообщении СК говорилось, что Тимур Хамхоев вместе с другими сотрудниками полиции 15 июля прошлого года «применил физическое насилие» в отношении мужчины и женщины, требуя признаться в разбойном нападении на филиал Россельхозбанка Ингушетии в поселении Сунжа. Мужчина в тот же день умер в здании центра «Э».

Хамхоеву предъявили обвинение по п.«а» ч.3 ст.286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). По информации следствия, глава ингушского центра «Э» вместе с подчиненными также причастен к еще одному преступлению. В октябре 2016 года в городе Карабулаке они посадили в машину и вывезли за пределы города гражданина Азербайджана. Они забрали у него автомобиль Audi А6 и мобильный телефон. За возврат имущества они потребовали 800 тыс. руб. В связи с этим Хамхоеву также предъявили обвинение по п.«а» ч.2 ст.163 (вымогательство). Хамхоев был арестован.

Теги: Ингушетия , диплом , Центр "Э" , Тимур Хамхоев
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