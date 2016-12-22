«МегаФон» опроверг сообщения об отставке гендиректора Солдатенкова

«МегаФон» опроверг сообщения СМИ об отставке генерального директора компании Сергея Солдатенкова, об этом говорится в сообщении пресс-службы оператора.

«Пресс-служба «МегаФона» опровергает информацию о возможном уходе из компании генерального директора, опубликованную сегодня в статье газеты «Ведомости». Факты, представленные в ней, не имеют под собой основания и не соответствуют действительности», — говорится в сообщении.

Постановка вопроса о том, что Сергей Солдатенков может покинуть компанию в связи с недовольством акционеров его деятельностью, «выглядит особенно странно в контексте последних событий», отметили в компании, подчеркнув, что последнюю отчетность акционеры «восприняли позитивно».

«Предположения о том, что господин Солдатенков может уйти из «МегаФона» в связи со слабыми финансовыми результатами квартала, абсурдны также и потому, что стратегия развития компании до 2020 года была полностью одобрена ее акционерами и представлена лишь в конце мая», — заявили в компании.

Там также подчеркнули, что для отставки или смены генерального директора компании должны быть соблюдены корпоративные процедуры — решение должно получить одобрение совета директоров и собрания акционеров. «По итогам деятельности компании во втором квартале 2017 года нареканий от акционеров не получено», — заключили в компании.

Ранее в понедельник, 4 сентября, газета «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с руководством основного акционера оператора, сообщила о возможной отставке главы «МегаФона» Солдатенкова.

По словам источника в холдинге, окончательное решение еще не принято, но оно обсуждается на внутренних встречах. Возможную отставку Солдатенкова также подтвердили два знакомых действующего гендиректора, а также топ-менеджеры «МегаФона».