Учитель обвинил Поклонскую в поддержке «террористических организаций»

По мнению режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя, под предлогом борьбы с кинокартиной в России формируется «новая террористическая организация». В поддержке ее боевиков он обвинил депутата Наталью Поклонскую

Алексей Учитель (Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости)

Фильм «Матильда» стал предлогом для тех, кто под видом религиозной формирует «новую террористическую организацию». Об этом говорится в заявлении режиссера фильма Алексея Учителя, поступившем в распоряжение РБК.

По словам Учителя, россияне стали свидетелями того, как в стране на фоне противодействия фильму «формируется под видом религиозной новая террористическая организация». Режиссер отметил, что это движение не имеет отношения «ни к российским традициям, ни к истинному православию». «Их интересует лишь дестабилизация в обществе, насилие, война», — подчеркнул режиссер.

При этом Учитель заявил, что они знают «имена тех, кто стоит за ними». «Депутат [Госдумы Наталья] Поклонская даже не скрывает, что поддерживает данные организации и обеспечивает им прикрытие. Мы видим и их идеологов, и организаторов, боевиков. Они не скрываются», — заявил он.

Режиссер отметил, что фильм «Матильда», против которого выступают православные активисты и сама Поклонская, стал «поводом для того, чтобы они заявили о себе». «Мы видим, что они работают не против кино, они работают против российского государства. Пора уже их остановить!» — подчеркнул Учитель.

Ранее со схожим заявлением выступил адвокат режиссера Константин Добрынин. Комментируя атаку на кинотеатр в Екатеринбурге, которую, по словам мэра города Евгения Ройзмана, совершил «православный футбольный фанат», Добрынин предположил, что эти действия были вдохновлены именно Поклонской. «Огромную долю ответственности за эту всю ситуацию вокруг кинокартины несет именно она», — подчеркнул адвокат. Именно с подачи Поклонской, предположил Добрынин, «впервые в истории России появились публичные угрозы жечь кинотеатры и применять насилие к людям, имеющим отношение к созданию произведения искусства».

Слова Алексея Учителя относятся к двум инцидентам, связываемым с фильмом «Матильда». 31 августа в Санкт-Петербурге неизвестные закидали бутылками с зажигательной смесью студию режиссера. Пожар в здании был ликвидирован в течение десяти минут. Оперативно задержать нападавших правоохранительным органам не удалось, полиция начала проверку нападения.

Второй инцидент произошел 4 сентября в Екатеринбурге, где в кинотеатр «Космос» въехал УАЗ, груженый газовыми баллонами и емкостями с бензином. По словам очевидцев, после этого из машины выбежали несколько человек, один из которых бросил в здание «коктейль Молотова». После нападения в здании возник пожар. В результате возгорания никто не пострадал, однако пожарные были вынуждены эвакуировать находившихся на втором этаже здания.

Позднее полиция задержала нападавшего, который оказался местным жителем 1978 года рождения. По информации источников, нападавший Денис Мурашов находился на учете в психоневрологическом диспансере. Нападение на киноконцертный театр «Космос» с кампанией против фильма Матильда и высказываниями Поклонской связал мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. «На него подействовала общая атмосфера, общее разжигание и нагнетание (связанное с фильмом «Матильда». — РБК). То, о чем нам имеет смысл задуматься», — написал он в своем Twitter. Также Ройзман назвал случившееся терактом и «передал привет» в связи со случившимся Поклонской.

В ответ на это Поклонская заявила РБК, что Евгений Ройзман «задевает религиозные чувства людей», так как назвал напавшего на кинотеатр «Космос» «православным фанатом». По ее словам, отсутствие реакции на то, что нарушается закон, приводит к «дальнейшим провокациям», которые «бросают тень на верующих людей».

Депутат также добавила, что Ройзман «забыл, что отвечает за антитеррористическую безопасность».

Фильм «Матильда» рассказывает об отношениях наследника престола и будущего императора Николая II с балериной Матильдой Ксешинской. По мнению Поклонской, фильм Алексея Учителя оскорбляет чувства верующих.