В самарском правительстве прошли обыски

В двух министерствах Самарского правительства, Минобразования и Минкультуры, прошли обыски. Об этом сообщает местный телеканал «Терра».

По данным источников телеканала, обыски связаны с делом о взятке в гимназии № 1 Самары. Директор гимназии, Любовь Картамышева, по версии следствия, получила 800 тыс. руб. за перевод двух детей.

Обвинения Картамышевой были предъявлены 10 августа. Как полагают следователи, за прием детей в четвертый класс в июне она получила 600 тыс. руб., а 2 августа — еще 200 тыс. руб., после чего была задержана и отправлена под стражу, сообщает СКР.

Как уточняет «Терра», деньги директору были принесены под видом средств на ремонт крыши бассейна. С женщиной, давшей взятку, директора познакомил министр спорта Дмитрий Шляхтин.

В Подмосковье 2 сентября были арестованы полицейский и двое его знакомых, обвиняемых в вымогательстве взятки у бизнесмена. Они незаконно задержали мужчину и потребовали у него за освобождение 4 млн руб.