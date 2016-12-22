Захарова ответила на призыв Жириновского сменить главу МИДа

Официальный представитель МИДа Мария Захарова ответила на призыв главы ЛДПР Владимира Жириновского сменить главу внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.

«Он это регулярно говорит. Не комментируем», — заявила РБК Захарова

Владимир Жириновский предложил сменить министра иностранных дел России из-за того, что «международные проблемы остаются». Глава ЛДПР считает, что нужна «более жесткая линия». По его мнению, Лавров «не годится для другой обстановки <...>, сегодня нужен другой человек, который будет лучше его».

В конце июля Жириновский заявил, что «может похвалить МИД» после того, как министерство обязало американское посольство сократить число работников до 455 человек, изъяло московские складские помещения и дачу посольства в Серебряном Бору. Политик подчеркнул, что России нужна «более жесткая» дипломатия.