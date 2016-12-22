В Великобритании началась первая забастовка работников McDonald’s

Около 40 сотрудников сети ресторанов быстрого питания McDonald’s вышли в понедельник на забастовку против условий труда. Забастовки проводят сотрудники двух ресторанов, расположенных в Кембридже и в пригороде Лондона Крейфорде. Как передает Sky News, бастуют около 40 человек, хотя в компании заявляют, что их только 14.

Как отмечает телеканал, сотрудники McDonald’s бастуют в Великобритании впервые. Первый ресторан быстрого питания открылся в 1974 году.

В апреле McDonald’s UK проинформировала сотрудников, что у них есть выбор между работой по договору с гибким графиком или по фиксированному договору с указанием минимального количества рабочих часов. По данным компании, первый вариант предпочли 86% сотрудников. Его также называют zero-hour contract, т.к. он не предусматривает минимально гарантированное число рабочих часов. Такой вариант подработки особенно привлекателен для студентов и пожилых, поясняет телеканал.

Как передает газета The Guardian со ссылкой на Союз пекарей, производителей продовольствия и рабочих, сотрудники McDonald’s требуют гарантию наличия рабочих часов и минимальную ставку в £10 в час (около 750 руб./ч). Издание отмечает, что забастовку поддержал Джереми Корбин, лидер Лейбористской партии.

Би-би-си уточняет, что акция протеста началась в полночь. Представитель McDonald’s заявил, что, по оценкам компании, в забастовке участвуют «менее 0,01%» сотрудников сети ресторанов в Великобритании.

«Что касается выдвинутых условий, спор касается исключительно внутренних процедур рассмотрения жалоб, а не вопросов оплаты или контрактов. McDonald’s UK и ее франчайзи трижды повысили оплату с апреля 2016 года, уровень почасовой оплаты вырос на 15%», — заявили компании в McDonald’s.

Sky News отмечает, что за трехмесячный период, окончившийся в конце июня, число сотрудников McDonald’s, работающих по гибкому договору, сократилось на 20 тыс. человек, до 883 тыс. В Великобритании открыты 1270 ресторанов McDonald’s, в них работают около 80 тыс. человек