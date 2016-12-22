Из московской школы эвакуировали 265 человек после возгорания кабеля

Из школы на востоке Москвы эвакуировали 265 человек после возгорания кабеля в столовой. Об этом «РИА Новости» заявил источник в экстренных службах. «Предварительно, возгорание кабеля в столовой школы № 400 по адресу: шоссе Энтузиастов, 100а. Эвакуированы 265 человек», — сообщил собеседник агентства. Он отметил, что пожарные потушили возгорание кабеля.

В школе № 400 отказались прокомментировать РБК информацию об эвакуации, сославшись на то, что руководство школы «занято выполнением своих обязанностей». «Пожар — это громко сказано. В 13:08 поступило сообщение о возгорании кабеля в столовой школы. В 13:22 потушили, было эвакуировано около 270 человек. Пострадавших нет», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

«Все прошло хорошо, все быстро вышли, никто не пострадал, приехало десять (пожарных) машин», — сказал РБК ученик 11 класса школы № 400. Задымление было только на первом этаже, «где столовая», добавил он. На вопрос РБК о причине пожара ученик ответил: «Говорят, что поварихи что-то сделали, и там что-то загорелось. Не смогли остановить огонь, был дым, в основном».