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Из московской школы эвакуировали 265 человек после возгорания кабеля
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Из московской школы эвакуировали 265 человек после возгорания кабеля
Общество, 16:11
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Из московской школы эвакуировали 265 человек после возгорания кабеля

Из школы на востоке Москвы эвакуировали 265 человек после возгорания кабеля в столовой. Об этом «РИА Новости» заявил источник в экстренных службах. «Предварительно, возгорание кабеля в столовой школы № 400 по адресу: шоссе Энтузиастов, 100а. Эвакуированы 265 человек», — сообщил собеседник агентства. Он отметил, что пожарные потушили возгорание кабеля.

В школе № 400 отказались прокомментировать РБК информацию об эвакуации, сославшись на то, что руководство школы «занято выполнением своих обязанностей». «Пожар — это громко сказано. В 13:08 поступило сообщение о возгорании кабеля в столовой школы. В 13:22 потушили, было эвакуировано около 270 человек. Пострадавших нет», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

«Все прошло хорошо, все быстро вышли, никто не пострадал, приехало десять (пожарных) машин», — сказал РБК ученик 11 класса школы № 400. Задымление было только на первом этаже, «где столовая», добавил он. На вопрос РБК о причине пожара ученик ответил: «Говорят, что поварихи что-то сделали, и там что-то загорелось. Не смогли остановить огонь, был дым, в основном».

В марте текущего года из столичной школы № 978 эвакуировали 314 детей и 15 работников учебного заведения после звонка о бомбе. По словам сотрудника пресс-службы ГУ МВД России по Москве, в экстренные службы позвонил несовершеннолетний и сообщил о заложенной взрывчатке в школе на Нагатинской набережной. Позднее директор школы № 978 сообщила, что сообщение было ложным.
Теги: Москва , эвакуация , возгорание , Школа
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