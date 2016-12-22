«Первый канал» не покажет сериальную версию фильма «Матильда»

«Первый канал» не планирует показывать четырехсерийную версию фильма «Матильда» Алексея Учителя. Об этом сообщили РБК в пресс-службе канала.

Ранее, 2 сентября, режиссер фильма «Матильда» Алексей Учитель рассказал, что в 2019 году на телеэкраны выйдет сериал на основе фильма. При этом Учитель не уточнил, на каком именно телеканале планируется премьера сериала. До этого, в конце апреля, режиссер говорил о планах показать сериал на основе «Матильды» летом 2018 года на «Первом канале». «Мы еще делаем четыре серии, будет вариант сериальный летом 2018 года на «Первом канале». Надеемся, что он в дальнейшем будет очень широко показываться в разных частях света», — цитировало слова Учителя агентство «Москва».

Премьера фильма запланирована на 23 октября. Первый показ должен пройти в Мариинском театре. В широкий прокат картина должна выйти 26 октября.

Фильм «Матильда» посвящен отношениям наследника престола, будущего императора Николая II с балериной Матильдой Ксешинской. Против фильма выступает ряд православных активистов и депутат Госдумы Наталья Поклонская. Кроме того, запрета фильма потребовали на Северном Кавказе, в Чечне, Ингушетии и Дагестане. Так, единственный кинопрокатчик в Ингушетии отказался ​показывать фильм Алексея Учителя из-за фрагментов картины, которые, по мнению компании, оскорбляют религиозные чувства верующих.

В Санкт-Петербурге 31 августа студию Алексея Учителя неизвестные закидали бутылками с зажигательной смесью. Позднее, 4 сентября, УАЗ, груженый газовыми баллонами и емкостями с бензином, въехал в кинотеатр «Космос» в Екатеринбурге. Адвокат Алексея Учителя Константин Добрынин и мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман связали нападение с фильмом «Матильда». В частности, Ройзман назвал водителя машины «православным футбольным фанатом».