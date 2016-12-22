Московское УФАС возбудило дело против Киви Банка

Московское управление федеральной антимонопольной службы возбудило дело против Киви Банка из-за жалобы на нарушение, допущенное при рекламе его кредитной карты на «Первом канале». Об этом говорится в заявлении ведомства.

Дело было возбуждено по жалобе физического лица. Как уточнили в ведомстве, жалоба связана с тем, что «в рекламном материале информация о возможности использования кредитной карты «Совесть», условиях и порядке погашения кредиторской задолженности, в частности, сведения о том, что «проценты не взимаются при условии полного погашения кредита в течение периода рассрочки ежемесячными платежами», выведены из поля зрения потребителя».

По мнению УФАС, рекламный ролик банка содержит нарушения законодательства, а именно — ч. 7 ст. 5 38-ФЗ «О рекламе». Эта норма запрещает рекламу, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования. Как пояснили в ведомстве, в рекламе кредитной карты «усматриваются признаки нарушения, выраженные в отсутствии ряда условий пользования кредитной картой, существенная часть информации о продукте демонстрируется нечитаемым шрифтом, что искажает смысл и вводит потребителя в заблуждение».

Кредитная карта «Совесть» была выпущена группой Qiwi в Москве осенью 2016 года. В 2017 году карта начала распространяться в российских регионах.