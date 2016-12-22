Туристка из Германии скончалась после экскурсии по Московскому Кремлю

Гражданка Германии скончалась во время экскурсии по Московскому Кремлю. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник агентства, 56-летняя гражданка Германии почувствовала себя плохо около Боровицких ворот. Она обратилась в скорую помощь, в машине которой скончалась.​ «По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность», — сказал источник.

Согласно сведениям «МК», погибшую звали Марлис Хартманн​. Ей стало плохо после посещения Оружейной палаты.

Гражданка Германии проживала на теплоходе «Чехов», который в ходе круиза пришел из Санкт-Петербурга в Москву, с заходом в Мандроги, Кижи, Горицы, Ярославль и Углич. По словам организаторов тура, женщина не жаловалась на самочувствие во время круиза, однако принимала какие-то лекарства.

Как сообщили изданию, отправкой тела в Германию займется посольство страны в России и страховая компания.