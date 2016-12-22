Телеканал «Культура» прекратил вещание Euronews

Телеканал Euronews прекратил вещание на канале «Культура». Об этом агентству «Интерфакс» заявил представитель Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) в наблюдательном совете Euronews Петр Федоров.

«В принципе сама по себе форма «канал в канале» очень архаична, она мало приемлема в современном телевизионном пространстве. От этого рудиментарного явления решили отказаться. Тем более, что об этом руководитель телеканала «Культура» давно просил», — рассказал Федоров. Он отметил, что канал Euronews требовал «раскрутки», после того как пришел на российский рынок. Поэтому включение телеканала в утренний эфир телеканала «Культура», по словам Федорова, было «логичным, оправданным и справедливым».

Вместе с тем Euronews останется доступным на канале «Евроновости» на кабельном и спутниковом ТВ, сообщил РБК Федоров. По его словам, утренняя программа Euronews была запущена на телеканале «Культура» для того, чтобы «приучить российского зрителя к этому каналу, эта функция была выполнена уже давно». «Последнее время Euronews (на телеканале «Культура») смотрит убывающая аудитория», — добавил он.

Федоров подчеркнул, что эфир «Культуры» будет «гармонизирован», после того как телеканал станет его «полноценным хозяином». «То, что мы остаемся партнером Euronews, это факт. Наши партнерские отношения остаются столь же надежными», — отметил Федоров.

«Это [прекращение вещания Euronews на канале «Культура»] лишь позволит увеличить сборы по подписке, потому что во многих городах России городские сети отказывались заключать договор с Euronews, мотивируя это тем, что они и так бесплатно вещают в рамках телеканала «Культура», а вот сейчас возможно рынок заставит их подписываться, таким образом это будет экономически выгодно и нам [ВГТРК], партнерам Euronews», — сказал РБК представитель ВГТРК в наблюдательном совете Euronews Петр Федоров.

«Ничего в отношениях ВГТРК и Euronews не меняется, наши лицензионные и коммерческие соглашения остаются в силе», — добавил он.

Ранее, 21 мая, стало известно, что украинская служба Euronews прекратила свое вещание. Отмечалось, что телеканал проработал на Украине шесть лет.