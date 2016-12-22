Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,20 57,67 EUR Нал. 69,29 68,65 USD Бирж. 57,88 +0,36 EUR Бирж. 68,94 +0,67 USD ЦБ. 58,06 -0,49 EUR ЦБ. 69,00 -0,62 EUR/USD 1,19 +0,01 ММВБ 2000,73 -0,51% РТС 1088,88 -1,06% Brent 52,46 -0,44% DJIA 21987,56 +0,18% Nasdaq 6435,33 +0,10% FTSE 7418,21 -0,27%
Телеканал «Культура» прекратил вещание Euronews
Лента новостей
Туристка из Германии скончалась после экскурсии по Московскому Кремлю 14:59, Общество В мэрии Москвы сообщили о перекрытии нескольких улиц с 4 по 7 сентября 14:57, Общество СМИ объяснили отказ Месси от нового контракта с «Барселоной» 14:56, Спорт СМИ опубликовали видео допроса въехавшего в кинотеатр в Екатеринбурге 14:54, Общество Малыши на миллион: сколько зарабатывают на королевских наследниках 14:52, Общество Партия «Единая Россия» создала собственный «университет» 14:50, Политика ВЭБ и РосЕвроБанк вошли в ассоциацию «Россия» 14:47, Финансы В России назвали самые распространенные автомобили 14:46, Авто Президент Узбекистана сменил главу республиканского МВД 14:32, Политика Медведев утвердил стратегию в области защиты прав потребителей 14:31, Политика Защита математика Дмитрия Богатова обратилась в ЕСПЧ 14:29, Общество Горизонт эскалации: как новая холодная война выходит из-под контроля 14:28, Мнение Полиция Чечни отчиталась о миллионе участников митинга в Грозном 14:25, Политика МИД Польши проанализирует призыв потребовать репарации от России 14:24, Политика Телеканал «Культура» прекратил вещание Euronews 14:21, Технологии и медиа Дворкович счел невозможным единый порог дивидендов для госкомпаний 14:19, Бизнес Полиция рассказала о розыске подозреваемого в поджоге в Екатеринбурге 14:10, Общество Серебренников поблагодарил своих поручителей 14:07, Общество «Росгеология» подписала контракт на разработку шельфа ЮАР на $360 млн 14:04, Бизнес Суд смягчил условия домашнего ареста режиссеру Серебренникову 14:00, Общество Глава СБУ рассказал о задержании 18 резидентов российских спецслужб 13:42, Политика Вице-премьер Южной Кореи прокомментировал ядерные испытания КНДР 13:35, Политика Кадыров выступил на митинге в Грозном в поддержку мусульман Мьянмы 13:30, Общество Россия предложила Корее создать инвестфонд с участием РФПИ 13:21, Политика Олег Басилашвили написал письмо Кириллу Серебренникову 13:14, Общество Жириновский предложил сменить главу МИД России 13:05, Политика Адвокат Учителя связал нападение в Екатеринбурге с идеями Поклонской 12:57, Общество Прокуратура Гамбурга завершила расследование по арестованным россиянам 12:47, Общество
Телеканал «Культура» прекратил вещание Euronews
Технологии и медиа, 14:21
0
Телеканал «Культура» прекратил вещание Euronews

Телеканал Euronews прекратил вещание на канале «Культура». Об этом агентству «Интерфакс» заявил представитель Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) в наблюдательном совете Euronews Петр Федоров.

«В принципе сама по себе форма «канал в канале» очень архаична, она мало приемлема в современном телевизионном пространстве. От этого рудиментарного явления решили отказаться. Тем более, что об этом руководитель телеканала «Культура» давно просил», — рассказал Федоров. Он отметил, что канал Euronews требовал «раскрутки», после того как пришел на российский рынок. Поэтому включение телеканала в утренний эфир телеканала «Культура», по словам Федорова, было «логичным, оправданным и справедливым».

Вместе с тем Euronews останется доступным на канале «Евроновости» на кабельном и спутниковом ТВ, сообщил РБК Федоров. По его словам, утренняя программа Euronews была запущена на телеканале «Культура» для того, чтобы «приучить российского зрителя к этому каналу, эта функция была выполнена уже давно». «Последнее время Euronews (на телеканале «Культура») смотрит убывающая аудитория», — добавил он.

Федоров подчеркнул, что эфир «Культуры» будет «гармонизирован», после того как телеканал станет его «полноценным хозяином». «То, что мы остаемся партнером Euronews, это факт. Наши партнерские отношения остаются столь же надежными», — отметил Федоров.

«Это [прекращение вещания Euronews на канале «Культура»] лишь позволит увеличить сборы по подписке, потому что во многих городах России городские сети отказывались заключать договор с Euronews, мотивируя это тем, что они и так бесплатно вещают в рамках телеканала «Культура», а вот сейчас возможно рынок заставит их подписываться, таким образом это будет экономически выгодно и нам [ВГТРК], партнерам Euronews», — сказал РБК представитель ВГТРК в наблюдательном совете Euronews Петр Федоров.

«Ничего в отношениях ВГТРК и Euronews не меняется, наши лицензионные и коммерческие соглашения остаются в силе», — добавил он.

Ранее, 21 мая, стало известно, что украинская служба Euronews прекратила свое вещание. Отмечалось, что телеканал проработал на Украине шесть лет.

Теги: Euronews , «Культура» , Отмена вещания
Главное
Суд смягчил условия домашнего ареста режиссеру Серебренникову Общество
Материалы по теме
Телекомпания NBC купила долю в Euronews Технологии и медиа
Украинская служба Euronews объявила об уходе из эфира Технологии и медиа
Bloomberg сообщил о покупке телекомпанией NBC доли в Euronews Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку