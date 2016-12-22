Защита математика Дмитрия Богатова обратилась в ЕСПЧ

Защита математика Дмитрия Богатова обратилась с жалобой в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщил РБК его адвокат Саркис Дарбинян.

Как заявил Дарбинян, жалоба в ЕСПЧ касается содержания математика в СИЗО с апреля по конец июля. «Наш адвокат Алексей Липцер обратился в ЕСПЧ по поводу изначально избранной меры пресечения», — заявил Дарбинян.

Ранее сообщалось, что 29 августа Пресненский суд Москвы продлил домашний арест математика Дмитрия Богатова до 7 октября.

Преподаватель математики Московской финансово-юридической академии (МФЮА) Дмитрий Богатов был задержан сотрудниками Следственного комитета России 6 апреля. В полицию его доставили за призывы к несанкционированной массовой акции 2 апреля на Триумфальной и Манежной площади в Москве. Суд оставил ходатайство об аресте математика без рассмотрения, тогда Богатова снова отвезли на допрос в СКР, где предъявили обвинение уже по 2 ст. 205.2 УК (призывы к осуществлению террористической деятельности или оправдание терроризма с использованием интернета). Пресненский суд Москвы 10 апреля арестовал математика на два месяца. В конце июля мера пресечения была изменена на домашний арест по просьбе следователя.

В мае правозащитный центр «Мемориал» признал Богатова политзаключенным.

Акция «Прогулка оппозиции» прошла 2 апреля на Триумфальной и Манежной площади. По данным МВД, в Москве были задержаны 32 человека, в Санкт-Петербурге — один человек.