«Росгеология» подписала контракт на разработку шельфа ЮАР на $360 млн

В ходе саммита БРИКС в Китае «Росгеология» подписала соглашение на освоение и разработку южного континентального шельфа ЮАР с местной госкомпанией PetroSA, передает корреспондент РБК. Речь идет о разработке двух блоков — 9 и 11а.

В рамках соглашения предполагается проведение геологоразведочных работ — в частности, планируется отработка более 4 тыс. кв. км 3D сейсморазведочных работ и свыше 13 тыс. км грави- и магниторазведочных работ, а также бурение разведочных скважин.

Как заявил РБК гендиректор «Росгеологии» Роман Панов, сумма инвестиций в этот проект составит $360 млн на четыре года, а сам проект рассчитан на десять лет. По его словам, 70% в СП будет у «Росгеологии», 30% — у PetroSA. Проект подразумевает геологоразведку с последующим выходом на добычу нефти и газа, предусмотрено проектное финансирование с участием пула российских и южноафриканских банков, добавил он.

Панов пояснил, что для «Росгеологии» контракт выгоден, так как дает возможность круглогодичной работы сейсморазведочной и буровой техники и персонала: в России она используется летом, а в ЮАР зимой.

Запасы нефти на этих двух блоках оцениваются свыше 50 млн т, газа — свыше 400 млрд куб. м, прогнозные ресурсы газа составляют 1,2 трлн куб. м. Проект предполагает добычу до 4 млн куб. м газа ежедневно с последующей поставкой на газоперерабатывающий завод Mossel Bay.