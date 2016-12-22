Полиция рассказала о розыске подозреваемого в поджоге в Екатеринбурге

Задержанный по подозрению в причастности к пожару в киноконцертном театре (ККТ) «Космос» в Екатеринбурге Денис Мурашов находился в розыске по заявлению родственников. Об этом рассказал РБК источник в правоохранительных органах.

По словам источника РБК, ​ «в 2015 году 39-летний Денис Мурашов уехал из Екатеринбурга в Нижний Новгород и перестал выходить с родными на связь». Родственники обратились в ОВД «Ирбитский» ГУ МВД России по Свердловской области с заявлением об исчезновении Мурашова. После этого мужчина был объявлен в розыск.

Собеседник РБК подтвердил, что подозреваемый в поджоге кинотеатра находился на учете в психоневрологическом диспансере. «Автомашина «УАЗ», на которой Мурашов протаранил кинотеатр «Космос», была приобретена им накануне у знакомого», — добавил источник.

По его информации, он обещал в течение двух недель переоформить автомобиль на себя. Известно, что права Мурашова считаются недействительными из-за того, что он состоит на учете.

Ранее сообщалось, что полиция задержала подозреваемого в причастности к пожару в ККТ «Космос». Мэр города Евгений Ройзман назвал его «православным футбольным фанатом» и связал его действия с кампанией против фильма Алексея Учителя «Матильда». Сам инцидент Ройзман квалифицировал как «теракт».

Адвокат Алексея Учителя Константин Добрынин связал нападение на кинотеатр с идеями депутата Госдумы Натальи Поклонской, инициировавшей кампанию против фильма «Матильда». Он отметил: «Сейчас происходит ровно то, о чем мы предупреждали государство еще в начале года».

Инцидент произошел в центре Екатеринбурга ранним утром 4 сентября. Микроавтобус «УАЗ», который был нагружен газовыми баллонами и бочками с бензином, врезался в фойе ККТ «Космос» и загорелся. Как рассказали очевидцы, после столкновения из машины выбежали два человека, один из которых бросил в здание «коктейль Молотова». Затем оба скрылись. В фойе начался пожар, который спасатели потушили через полчаса. Пожарные также эвакуировали со второго этажа ККТ пятерых человек. В результате происшествия никто не пострадал. Следственный комитет России (СКР) завел дело по ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса (умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога).