Сечин пообещал выяснить причину сокращения требуемой у «Системы» суммы

Компания «Роснефть» проанализирует аргументы Арбитражного суда Башкирии, по решению которого требуемая с АФК «Система» сумма была уменьшена с 170,6 млрд до 136 млрд руб., сообщает «Интерфакс».

«Мы будем смотреть на развитие ситуации и анализировать те аргументы, которые принял судья, снизив объем претензий до 136 млрд руб.», — заявил журналистам глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Арбитражный суд Башкирии 23 августа удовлетворил иск «Роснефти» к АФК «Система» в рамках спора об обоснованности прошедшей в 2014 году реорганизации «Башнефти». Однако затребованную истцом сумму компенсации суд снизил до 136,3 млрд руб.

Позднее представитель АФК «Система» Сергей Копытов сообщил РБК, что компания намерена обжаловать решение Арбитражного суда Башкирии по иску «Роснефти».

