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РФПИ и арабские инвесторы закрыли сделку по покупке 25% Пулково
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РФПИ и арабские инвесторы закрыли сделку по покупке 25% Пулково
Бизнес, 11:28
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РФПИ и арабские инвесторы закрыли сделку по покупке 25% Пулково

Консорциум международных инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ), Mubadala Development Company (ОАЭ), Baring Vostok Private Equity Fund V и ряда связанных фондов (Baring Vostok), а также ведущих соинвесторов Ближнего Востока закрыли сделку по покупке у ВТБ 25% акций компании Thalita Trading Limited (Thalita).

Об этом говорится в пресс-релизе российского фонда, разосланном в понедельник, 4 сентября.

Thalita является холдинговой компанией консорциума «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС), управляющей компании аэропорта Пулково.

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приводятся в сообщении, оценил инвестиции фондов в более $200 млн.

В результате сделки у ВТБ осталось 25%, еще 24,99% — у катарского государственного инвестфонда Qatar Investment Authority (QIA) и 25,01% — у немецкого холдинга Fraport.

Пулково — главный аэропорт Санкт-Петербурга и четвертый крупнейший аэропорт в России. Пропускная способность нового объединенного пассажирского терминала после завершения реконструкции Пулково-1 составляет около 17 млн пассажиров в год. В первом полугодии 2017 года аэропорт обслужил 7,142 млн человек, что на 25,4% превышает показатель за аналогичный период 2016 года.

Теги: сделка , ВТБ , Пулково , РФПИ
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