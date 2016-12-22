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Ройзман рассказал о въехавшем на «УАЗе» в кинотеатр «православном фанате»
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Ройзман рассказал о въехавшем на «УАЗе» в кинотеатр «православном фанате»
Общество, 11:34
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Ройзман рассказал о въехавшем на «УАЗе» в кинотеатр «православном фанате»

Задержанный по подозрению в причастности к пожару в киноконцертном театре (ККТ) «Космос» в Екатеринбурге был «православным футбольным фанатом». Об этом заявил РБК мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

«Состоял на учете [у психиатра]. На него подействовала общая атмосфера, общее разжигание и нагнетание (связанное с фильмом «Матильда». — РБК). То, о чем нам имеет смысл задуматься. Сначала Учителя закидали (нападение на студию режиссера «Матильды» Алексея Учителя в Санкт-Петербурге. — РБК), сейчас «Космос», — посетовал градоначальник.

Пожар после въезда УАЗа в здание кинотеатра в Екатеринбурге. Фоторепортаж Еще 4 фото
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Ройзман заявил на своей странице в Twitter, что «считает терактом» поджог в ККТ «Космос» в Екатеринбурге. По его словам, ЧП произошло «все-таки из-за «Матильды».

«Донагнетались. Возгорелось пламя. Считаю терактом. Привет Поклонской (депутату Госдумы Наталье Поклонской, которая выступает за запрет «Матильды». — РБК)», — заключил он.

Утром 4 сентября в фойе киноконцертного театра «Космос» въехал автомобиль «УАЗ» с газовыми баллонами и бочками с бензином. Два человека, которые были в машине, покинули место ЧП. По непроверенной информации, водитель «УАЗа» кинул в здание «коктейль Молотова», перед тем как скрыться.

В фойе «Космоса» начался пожар. Спасатели потушили его за полчаса. Со второго этажа здания были эвакуированы пять человек. Никто не пострадал.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого, когда он обратился за медицинской помощью, после того как сбежал с места ДТП. Им оказался местный житель 1978 года рождения.

Теги: ДТП , Екатеринбург , кинотеатр , Евгений Ройзман
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