Хабаровский СК возбудил дело о гибели ребенка после падения на него горки

Следователи возбудили дело по факту гибели мальчика после падения на него металлической горки в Хабаровске. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) по Хабаровскому краю.

Дело открыли по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека).

По данным следствия, ЧП произошло вечером 2 сентября. На детской площадке во дворе дома №58 по улице Руднева в Хабаровске на восьмилетнего ребенка упала металлическая горка. Он скончался в больнице от полученных травм.

Следователи выяснили, что выполнение работ и оказание услуг по обслуживанию общего имущества многоквартирного дома (во дворе которого находилась горка) не отвечали требованиям безопасности. Детская горка была в аварийном состоянии, уточняет СК.