Полиция задержала подозреваемого в причастности к пожару в Екатеринбурге

Полиция задержала подозреваемого, причастного к инциденту в центре Екатеринбурга, говорится в сообщении ГУ МВД по Свердловской области.
Как сообщают в ведомстве, им стал местный житель 1978 года рождения. Он был задержан, когда обратился за медицинской помощью после того, как скрылся с места происшествия.
В региональном управлении МВД добавили, что в данное время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия. Уголовное дело пока не возбуждено, ведется расследование, рассказали РБК в пресс-службе свердловского главка МВД.
Ранее сообщалось, что в фойе киноконцертного театра «Космос» въехал автомобиль УАЗ, нагруженный газовыми баллонами и бочками с бензином. После столкновения два человека, находившиеся в машине, покинули место происшествия. По непроверенной информации, водитель автомобиля, перед тем как скрыться с места ДТП, кинул в здание «коктейль Молотова».
В результате столкновения в фойе «Космоса» начался пожар. Спасатели потушили возгорание в течение получаса. Пожарные эвакуировали пятерых человек со второго этажа здания. В результате происшествия никто не пострадал.