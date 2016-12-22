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Премьер-министр Тайваня попросил об отставке
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Премьер-министр Тайваня попросил об отставке
Политика, 09:28
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Премьер-министр Тайваня попросил об отставке

Премьер-министр Тайваня (исполнительного юаня) Линь Цюань попросил об отставке. Это произошло из-за снижения государственной поддержки президента Тайваня Цай Инвэнь. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя правительства.

Премьер, скорее всего, покинет свою должность в пятницу, 8 сентября, сообщает сингапурское издание The Straits Times со ссылкой на представителя исполнительной власти Тайваня Хсу Го-юнг и тайские СМИ.

​Го-юнг подтвердил, что премьер передал прошение об отставке в воскресенье, 3 сентября, после заседания Совета национальной безопасности страны. Однако президент еще не одобрил его отставку.

По данным тайских СМИ, многие недовольны реформами Линя, в том числе изменениями в трудовом законодательстве и пенсионной реформой.

Новым премьером должен стать мэр города Тайнань Уильям Лай. Его представили в качестве потенциального кандидата в президенты от Демократической прогрессивной партии (DPP) на выборах, которые пройдут в Тайване в 2020 году или 2024 году.

Теги: отставка , Тайвань , президент , премьер-министр , Линь Цюань , Цай Инвэнь
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