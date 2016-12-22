В Китае стартовал саммит БРИКС

В китайском Сямэне стартовал саммит БРИКС. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, перед началом первого пленарного заседания лидеры России, Китая, Бразилии, Индии и ЮАР вышли на официальную церемонию фотографирования. В центре стоял председатель КНР Си Цзиньпин. Слева от него президент ЮАР Джейкоб Зума и премьер Индии Нарендра Моди. Справа — президент России Владимир Путин и президент Бразилии Мишел Темер, по левую. По просьбе фотографов, как отметило агентство, лидеры взялись за руки.

После церемонии фотографирования лидеры стран начали переговоры, которые проходят в закрытом для прессы режиме.

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков «главными темами» переговоров станут «ситуация в мировой экономике и глобальное экономическое управление, международные и региональные конфликты, национальная безопасность и развитие».

После первого заседания к лидерам стран присоединились представители бизнеса — члены Делового совета БРИКС.

Группа БРИКС была создана в июне 2006 года во время Петербургского международного экономического форума. Тогда в нее входили Бразилия, Россия, Индия и Китай. Первый саммит состоялся в 2009 году. В ​феврале 2011 года к организации присоединилась ЮАР.