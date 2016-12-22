«Ведомости» сообщили о возможной отставке гендиректора «Мегафона»

Генеральный директор «Мегафона» Сергей Солдатенков покинет свой пост осенью 2017 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомых с руководством основного акционера оператора — USM Group.

По словам собеседников в холдинге, окончательное решение еще не принято, но активно обсуждается на внутренних встречах. Возможную отставку Солдатенкова подтверждают также два знакомых действующего гендиректора, а также топ-менеджеры «Мегафона»: по их словам, менеджмент поднимает этот вопрос на встречах, а сам Солдатенков и не планировал приходить в компанию надолго.

Знакомый акционеров оператора говорит, что Солдатенкова пригласили с целью улучшить финансовые результаты, которые понизились после ухода предыдущего руководителя — Ивана Таврина, проработавшего во главе «Мегафона» с 2012 по 2016 год. Источник подчеркнул, что вскоре после назначения нового директора стало ясно, что Солдатенков не справляется.

Собеседники издания отмечают, что на место генерального директора «Мегафона» претендуют члены совета директоров компании Наталья Чумаченко, Анна Серебряникова, Влад Вольфсон и Геворк Вермишян. Двоих последних знакомый менеджеров USM Group называет наиболее вероятными кандидатами.

Представитель оператора не подтвердил изданию информацию о смене руководителя. Сам Сергей Солдатенков также заявил о том, что сообщения о его отставке не соответствуют действительности.​