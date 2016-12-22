Совбез ООН проведет экстренное совещание после испытаний КНДР

Совет Безопасности ООН в понедельник, 4 сентября, проведет экстренное заседание в связи с испытанием КНДР водородной бомбы. Об этом говорится в заявлении миссии США при ООН.

Согласно сообщению, инициатором встречи выступили постпред США при ООН Никки Хейли, а также ее коллеги из Японии, Франции, Великобритании и Южной Кореи.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил проведенное КНДР испытание. Как следует из заявления официального представителя организации Стефана Дюжаррика, в ООН произошедшее назвали «очередным серьезным нарушением международных обязательств» и «подрывает международные усилия по нераспространению и разоружению».

Гутерриш призвал власти КНДР прекратить подобные действия и выполнить свои международные обязательства в соответствии с резолюциями Совета Безопасности.

КНДР заявила об успешном испытании водородной бомбы 3 сентября. За день до этого Северная Корея объявила о создании боеголовки с термоядерным зарядом, которая предназначена для установки на недавно разработанную межконтинентальную баллистическую ракету.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали ужесточить санкций против КНДР. Пентагон в свою очередь заявил, что угрозы, посылаемые Пхеньяном США и их союзникам, не останутся без внимания и «будут встречены массированным военным ответом».