В Москве в результате стрельбы пострадали четыре человека

В Москве во время конфликта произошла стрельба. В результате случившегося, по предварительным данным, были ранены четыре человека, сообщили РБК в пресс-службе столичного управления МВД.
Инцидент произошел на Новоорловской улице, стреляли из травматического пистолета, уточнили в ведомстве. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства происшествия.
Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что конфликт возник из-за женщины. По его словам, стрельба произошла на строящемся объекте. По информации собеседника агентства, в результате случившегося пострадали три человека. При этом в пресс-службе главного управления МВД по Москве агентству сообщили, что, «по предварительным данным, один человек получил ранение, он госпитализирован». Сотрудники полиции разыскивают мужчину, который открыл стрельбу, добавили в пресс-службе.
По информации телеканала РЕН ТВ, правоохранительные органы ведут поиск четырех автомобилей.