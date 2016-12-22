МИД заявил о поисках взрывчатки в российских диппредставительствах в США

Американские спецслужбы собирались искать взрывчатку в российских диппредставительствах в США. Об этом в эфире программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1» заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, пишет ТАСС.
«Знаете, кстати говоря, что искали, как нам сказали, до обысков? Вы не поверите: они искали взрывчатку», — сказала она. По ее мнению, американские спецслужбы могли рассчитывать на то, что у российских дипломатов «сдадут нервы», а американцам представят «образ русского агрессивного человека».
Захарова также рассказала, что к генконсульству России в Сан-Франциско 2 сентября «приехали черные машины, оттуда вышли сотрудники ФБР, Госдепа», после чего они зашли в здание. По ее словам, глава управления тогда сказал, что если двери генконсульства будут закрыты, то «их взломают».
В подтверждение этому, как подчеркнула официальный представитель МИДа, к российскому торговому представительству в Вашингтоне «привезли машину частной компании». «У нас это все зафиксировано и выложено в интернете, по взлому дверей, замков и сейфов», — сказала она. «Я не знаю, как у наших хватило сил еще открывать эти двери, быть доброжелательными и общаться», — заключила Захарова.
Ранее в Госдепе заявили, что не считают появление сотрудников ФБР в диппредставительствах России в Вашингтоне и Сан-Франциско обыском.
Высокопоставленный источник в американском внешнеполитическом ведомстве сообщил изданию The Hill, что в субботу, 2 сентября, «представители американских властей и сотрудники посольства России совершили обход диппредставительств, которые должны были перейти под контроль США». Он пояснил, что это сделали для того, чтобы «дипломаты их освободили, обеспечили безопасность и защиту зданий».
Представитель Госдепа добавил, что по итогам «обхода» российские власти согласились освободить здания. Генконсул России в Сан-Франциско Сергей Петров, в свою очередь, подтвердил, что диппредставительство закрыто. Он отмечал, что здание передали американским властям. Дипломатам, которые там проживают, разрешили в нем остаться до 1 октября.
Российский МИД 2 сентября опубликовал видеозаписи обыска генконсульства в Сан-Франциско. В ведомстве назвали эти действия «осмотром», проведенным в нарушение международного права и собственного законодательства. Мария Захарова назвала действия «обыском», отметив, что такие действия американских представителей являются «торжеством демократии».