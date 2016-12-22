В Южной Корее McDonald’s приостановил продажу пулькоги-бургеров

Южнокорейское подразделение американской сети быстрого питания McDonald’s сообщило о приостановке продаж пулькоги-бургеров по всей стране. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Пулькоги — национальное корейское блюдо, представляющее из себя барбекю, которое готовится из маринованной говядины.

По данным агентства, 28 августа семь учеников начальной школы и их учитель подали жалобу в McDonald’s из-за того, что они заболели энтеритом из-за съеденных пулькоги-бургеров. Инцидент произошел 25 августа в ресторане McDonald’s в Чонджу, в 240 км к югу от Сеула.

В свою очередь, в компании отметили, что серьезно относятся к подобным происшествиям и приняли решение приостановить продажи пулькоги-бургеров по всей Южной Корее. Корейское Управление по контролю качества продуктов и лекарств также запустило собственное расследование, чтобы выяснить причину заболевания людей.

По данным агентства, в июле женщина подала жалобу против McDonald’s из-за того, что ее 5-летняя дочь получила заболевание почек после того, как съела некачественный бургер из детского набора Happy Meal. Еще по меньшей мере пять человек также пострадали из-за продукции McDonald’s.