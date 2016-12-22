Путин прибыл в Китай на саммит БРИКС

Президент Владимир Путин прилетел в город Сямэнь на востоке Китая для участия в саммите стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Об этом сообщает ТАСС.

Свой визит российский лидер начнет со встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Также Путин 4 сентября будет присутствовать на заседаниях саммита БРИКС в узком и расширенном формате вместе с остальными членами международной организации. Кроме того, президент намерен встретиться с членами Делового совета БРИКС.

Во вторник, 5 сентября, Путин примет участие в дополнительной сессии в формате БРИКС+ с приглашенными представителями ряда стран. Также в программе президента запланированы встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом ЮАР Джейкобом Зумой, президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, премьер-министром Таиланда Праютом Чан-Очей и президентом Мексики Энрике Пенья Ньето.

Путин также планирует посетить открытие выставки Фестиваля культуры стран БРИКС и концерт в честь гостей саммита. После этого на пресс-конференции 5 сентября российский лидер поделится итогами проведенного визита.

Организация была создана в июне 2006 года в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Тогда в нее входили Бразилия, Россия, Индия и Китай. В июне 2009 года был проведен первый саммит организации. В феврале 2011 года к организации присоединилась ЮАР.