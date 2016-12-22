В Приморье в результате ДТП с автобусом погибли три человека

Три человека погибли после столкновения легкового автомобиля с автобусом в Приморском крае, еще семеро получили ранения. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте УМВД России по Приморскому краю.

По данным ведомства, ДТП произошло на 110 км трассы Артем – Находка – порт Восточный. По предварительным данным, 40-летний водитель автобуса Kia Granbird не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в легковой автомобиль Daihatsu Terios. Отмечается, что в автобусе ехали 15 человек.

В результате ДТП легковушка загорелась. Все пассажиры Daihatsu погибли на месте. Еще семеро человек, находившихся в салоне автобуса, были госпитализированы. По информации МВД, перед поездкой водитель автобуса прошел медосмотр, транспортное средство также прошло техосмотр. В настоящий момент МВД проводит проверку.