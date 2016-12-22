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В Приморье в результате ДТП с автобусом погибли три человека
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В Приморье в результате ДТП с автобусом погибли три человека
Общество, 10:14
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В Приморье в результате ДТП с автобусом погибли три человека

Три человека погибли после столкновения легкового автомобиля с автобусом в Приморском крае, еще семеро получили ранения. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте УМВД России по Приморскому краю. 

По данным ведомства, ДТП произошло на 110 км трассы Артем – Находка – порт Восточный. По предварительным данным, 40-летний водитель автобуса Kia Granbird не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в легковой автомобиль Daihatsu Terios. Отмечается, что в автобусе ехали 15 человек.

В результате ДТП легковушка загорелась. Все пассажиры Daihatsu погибли на месте. Еще семеро человек, находившихся в салоне автобуса, были госпитализированы. По информации МВД, перед поездкой водитель автобуса прошел медосмотр, транспортное средство также прошло техосмотр. В настоящий момент МВД проводит проверку.

Ранее, 19 августа, в Хабаровском крае опрокинулся автобус, в салоне которого находились 37 человек. Инцидент произошел на 210 км трассы Селихино – Николаевск-на-Амуре возле поселка Решающий Ульчского района. Водитель автобуса не справился с управлением и автобус опрокинулся набок. В результате ДТП ранения получили 15 человек. Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с инцидентом. По данным СКР, оба водителя, бывшие в салоне автобуса, были трезвы.
Теги: ДТП , смерть , Приморье , Автобусы
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