В России уничтожили все химические боеприпасы с люизитом

Все боеприпасы с боевым отравляющим веществом, люизитом, были уничтожены в России. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил Начальник управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия генерал-полковник Валерий Капашин.

«На последнем российском объекте по хранению и уничтожению химического оружия «Кизнер» сегодня завершено уничтожение химических боеприпасов, снаряженных отравляющим веществом «люизит», — заявил генерал-полковник. По его словам, в России уже были уничтожены боеприпасы с такими боевыми отравляющими веществами как иприт, зарин и зоман.

Капашин добавил, что в стране осталась небольшая партия химических боеприпасов с веществом типа «ви-икс». Уничтожив их, Россия поставит «окончательную точку» в выполнении обязательств по международной Конвенции и запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.

По словам Капашина, боеприпасы с веществом «ви-икс» будут уничтожены в ближайшие недели. После этого на объект «Кизнер» в одноименном поселке в Удмуртии прибудут представители российского правительства совместно с делегатами от иностранных государств.

Люизит — боевое отравляющее вещество, представляющее из себя темно-коричневую жидкость с резким запахом, напоминающим запах герани. Оно может поражать человека через защитные костюмы и противогазы. Попадая на кожу человека, люизит вызывает тяжелые нарывы и язвы, приводит к потере зрения и общему отравлению организма.