Трамп заявил о возможности выхода из торгового соглашения с Южной Кореей

США могут выйти из соглашения о свободной торговле с Южной Кореей, заявил президент США Дональд Трамп во время посещения пострадавшего от урагана «Харви» штата Техас. Об этом сообщает Reuters.

Трамп рассказал о возможности выхода США из торгового соглашения после того, как днем ранее встретился с президентом Южной Кореи Джэином Муном. с которым он обсудил возможность поставки Сеулу ракет средней и малой дальности. «Это весьма занимает меня», — ответил Трамп на вопрос журналистов о возможности отказа США от соглашения о свободной торговле.

Соглашение о свободной торговле с Южной Кореей (KORUS) было заключено президентом США Бараком Обамой в 2007 году и обновлено в 2010 году. Трамп ранее критиковал данное соглашение как невыгодное США. В частности, одним из аргументов выхода из него назывался торговый дефицит, который составляет около $28 млрд в год. Кроме того, с 2011 по 2016 год американский экспорт в страну уменьшился на $3 млрд.

В то же время, как сообщает The Washington Post, в среде команды Трампа нет однозначной поддержки выхода Вашингтона из торгового соглашения с Сеулом. Так, против выступают глава Пентагона Джон Мэттис и глава Национального экономического совета Гэри Кон. Кроме того, газета сообщает, что Трамп может перезаключить соглашение, но на других условиях.

В апреле вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Белый дом планирует пересмотреть торговое соглашение с Южной Кореей. Он отметил, что соглашения «не работают». До этого президент Дональд Трамп пообещал пересмотреть торговые соглашения, которые «причинили вред рабочим местам в США».



