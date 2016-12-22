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МВД опровергло информацию о взрыве в лофте в Волгограде
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МВД опровергло информацию о взрыве в лофте в Волгограде
Общество, 19:47
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МВД опровергло информацию о взрыве в лофте в Волгограде

В главном управлении МВД по Волгоградской области опровергли сообщения о том, что в помещении креативного бизнес-пространства «Лофт1890» в Волгограде произошел взрыв. Об этом в пресс-службе местного главка МВД сообщили РБК.

«Не было взрыва», — заявил представитель ведомства. По его данным, вместо этого в доме № 5А на улице 10-й дивизии НКВД, где располагается лофт, «произошло воспламенение воздушно-газовой смеси». Сам инцидент, как уточнили в министерстве, случился в «цокольном помещение офисного здания». «[Там] проводились ремонтные работы», — пояснил собеседник РБК. В результате происшествия, по его информации, никто не пострадал.

Ранее о взрыве в здании «Лофт1890» в центре Волгограда со ссылкой на очевидцев сообщало местное издание v1.ru. Хлопок, как пояснялось в материале на сайте портала, произошел в 15:40 мск. Взрыв, по данным v1.ru, случился во время строительных работ. В помещении, по предварительной информации, строители проводили пропитку кирпича специальным составом, а, завершив работу, оставили его без проветривания, писал v1.ru, отмечая, что из-за этого «один из агрегатов дал искру», в результате чего случился хлопок. Из-за него «в подвальном помещении», как поясняли очевидцы, выбило все стекла.

Теги: МВД , взрыв , Волгоград , лофт-проект
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