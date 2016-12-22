На первой линии метро Петербурга произошел сбой в движении поездов

В Санкт-петербургском метро на ​Кировско-Выборгской линии (первой линии) произошел сбой в движении поездов, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу местного метрополитена.

По информации собеседников издания, он начался в 17:30 мск. В это время в обе стороны было прекращено движение поездов от станции «Площадь Ленина» до «Проспекта Ветеранов». Инцидент, как уточнили представители петербургской подземки, произошел из-за падения на рельсы мужчины. Это по информации, пресс-службы, произошло на станции метро «Чернышевская».

На других участках линии составы, как уточнили в метрополитене, продолжают ходить — движение не прекращалось в направлении от «Девяткино» до «Площади Ленина», уточнили представители метрополитена.

Позже, как передает «Фонтанка», в пресс-службе метро сообщили о восстановлении движения на Кировско-Выборгской линии. В главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области изданию пояснили, что упавшего на рельсы мужчину спасти не удалось. Он скончался на путях, сообщили полицейские, добавив, что по факту произошедшего в ведомстве организовали проведение проверки.