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Германия отказала Турции в заморозке активов сторонников Гюлена
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Германия отказала Турции в заморозке активов сторонников Гюлена
Общество, 18:01
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Германия отказала Турции в заморозке активов сторонников Гюлена
Германия отклонила запрос властей Турции, которые требовали заморозить счета сторонников исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого в организации государственного переворота в 2016 году. Об этом сообщил немецкий журнал Der Spiegel.

По данным издания, в документе были упомянуты 80 проживающих в Германии выходцев из Турции, которые якобы поддерживают Гюлена. Немецкие власти ответили на запрос Турции отказом, поскольку не увидели в подобных действиях ​правовых оснований.

Попытка военного переворота в Турции произошла в ночь на 16 июля 2016 года. ​Турецкие военные заблокировали два моста через Босфор в Стамбуле и захватили здание Генштаба в Анкаре. В городе несколько часов продолжались военные действия. Ответственность за происходящее возложили на Гюлена.

Военный переворот в Турции. Фоторепортаж Еще 19 фото
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В июне 2017 года стало известно, что власти Турции приняли решение лишить Гюлена гражданства. Вместе с ним гражданства будут лишены более десять​ человек, которые, по данным властей, участвовали в попытке переворота.
 

Теги: Германия , Турция , Гюлен
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