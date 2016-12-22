Мужчина и ребенок погибли при падении параплана в Тульской области

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Очевидцы рассказали о крушении самолета Ан-2 в Балашихе

Глава Кабардино-Балкарии рассказал Путину о ликвидации последствий селя

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