Мужчина и ребенок погибли при падении параплана в Тульской области

Два человека погибли в результате падения параплана в Тульской области. об этом сообщил руководитель пресс-службы областного УМВД Андрей Ярцев, передает «Интерфакс».
По словам Ярцева, инцидент произошел в субботу, 2 сентября, около 15:30 мск возле деревни Щеботеево Ясногорского района.
«Параплан взлетел с поля, но из-за сильного ветра его начало болтать, затем аппарат ударило о землю и он загорелся», — рассказал Ярцев. По его словам, на параплане находился 13-летняя девочка. Ее отец, стоявший на земле, при аварии попытался спасти ребенка, одна от полученных травм девочка скончалась на месте. Также, как отметил представитель МВД, погиб владелец параплана.
В данный момент на месте происшествия работают полиция, спасатели и врачи «Скорой помощи».
В конце мая житель Красноярского края упал на мотопараплане с высоты 400 м. Падение произошло возле села Байкит Эвенкийского района. Причиной аварии стал отказал двигателя. Парапланерист, не смотря на полученные травмы, выжил.