Виктора Черепкова похоронят во Владивостоке

Бывшего мэра Владивостока Виктора Черепкова, скончавшегося сегодня, 2 сентября, похоронят во Владивостоке. Об этом сообщил РБК его сын Владимир Черепков.

«Он хотел, чтобы его похоронили во Владивостоке, поэтому исполняя его волю, мы планируем организовать с родственниками прощания в Москве, а потом во Владивостоке. У него была онкология, но последние два месяца началось ухудшение», — пояснил Владимир Черепков.

О смерти Виктора Черепкова РБК сообщил его заместитель в руководстве партии Андрей Меркулов. «Сегодня утром часов в семь [скончался] в центральной клинической больнице. Мы почти месяц к нему попасть не могли, была какая-то непонятная изоляция его от общества», — пояснил Меркулов.

​Черепков возглавлял городскую администрацию Владивостока с 1993 по 1998 год и за это время был дважды отстранен от должности. После избрания на должность мэра в 1993 у Черепкова начался затяжной конфликт с возглавлявшим тогда администрацию Приморского края Евгением Наздратенко.

В 1998 году Борис Ельцин издал указ об отстранении Черепкова от должности в связи с «истечением срока полномочий». В 2011 году экс-мэр заявил о намерении участвовать в президентских выборах, но ЦИК не зарегестрировал Черепоква, поскольку не сдал необходимые по закону 2 млн подписей.