МЧС подтвердило гибель человека при сходе селя в Приэльбрусье

Спасатели подтвердили гибель человека при сходе селя в Приэльбрусье 1 сентября. Об этом говорится на сайте ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, спасатели обнаружили тело мужчины в пойме реки Баксан в 150 м. от поселка Нейтрино в 8:40 утра (совпадает с мск). В настоящее время спасатели эвакуируют жителей и туристов, в район бедствия направлена спецтехника.

«Сегодня будут взрывать скалу ориентировочно в 15-16 часов, чтобы расчистить дорогу. Это Эльбрусский район, одно из мест, где размыло дорогу рекой. Дорожники будут ровнять и дальше продвигаться. В безопасную зону транспортированы 144 человека. Сегодня воздушный мост открыли, уже начали транспортировку всех желающих», — пояснили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.

Как сообщают в МЧС, туман и сильная облачность мешают проводить эвакуацию с помощью вертолетов. «Всего планируется задействовать четыре вертолета, в том числе и от Росгвардии», — сообщил замначальника Южного регионального центра МЧС Станислав Ропотов.

Сход селя в районе Приэльбрусья произошел 1 сентября.По данным регионального МЧС, при сходе селя двое человек пропали. Бедствие вызвано большим количеством осадков, в результате чего река Баксан вышла из берегов. В результате 27 туристических баз оказались отрезанными от дорог.