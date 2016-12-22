В столице Аргентины в ходе беспорядков пострадали 17 человек

Протестующие с портретами ​Сантьяго Мальдонадо (Фото: Наташа Писаренко / АР)

В аргентинской столице Буэнос-Айрес в ходе массовых беспорядков пострадали 17 человек. Как сообщает местный телеканал Todo Noticias, беспорядки связаны с исчезновением манифестанта Сантьяго Мальдонадо в начале августа.

По данным издания, среди раненных 17 сотрудников СМИ. Протестующие бросали в полицейских камни и бутылки, один правоохранитель получил ранение в голову. Кроме того, несколько протестующих поджигали заборы и выставляли перед полицией мусорные баки. Руководитель операции по обеспечению безопасности приказал солдатам применять слезоточивый газ и резиновые пули.

Во результате столкновений полиция задержала 23 человека.

Как уточняет телеканал, 28-летний манифестант Сантьяго Мальдонадо исчез во время акции протеста в начале августа. По данным издания, его семья утверждает, что это было «насильственное исчезновение», когда жандармерия пыталась остановить протест. Власти Буэнос-Айрес свою причастность к исчезновению мужчины отрицают.