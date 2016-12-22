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Объем добычи газа в России увеличился на 12,6%
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Объем добычи газа в России увеличился на 12,6%
Экономика, 10:16
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Объем добычи газа в России увеличился на 12,6%

Объем добычи газа в России в январе-августе 2017 года увеличился на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более 448 млрд куб.м. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сводку Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса (ФГБУ «ЦДУ ТЭК»).

Важно учитывать, подчеркивает агентство, что в феврале 2017 года на 1 день меньше, чем в феврале прошлого года.

За август в России было произведено более 54 млрд куб. м. газа, по сравнению с августом прошлого года этот показатель увеличился на 19%. Согласно сводке «ЦДУ ТЭК», одним из «крупнейших» независимых производителей газа стала компания «НОВАТЭК». За восемь месяцев (январь—август) компания произвела 30,907 млрд куб. м. 

Данные по добыче «Газпрома» управление отдельно не публикует. Из вертикально интегрированных нефтяных компаний наибольшие объемы газа за указанный период добыли «Роснефть» (31,564 млрд куб. м.), «ЛУКОЙЛ» (13,984 млрд куб. м.), «Сургутнефтегаз» (6,652 млрд куб. м.) и «Газпром нефть» (9,674 млрд куб. м).

Теги: Россия , газ , добыча
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