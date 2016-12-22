Уровень оксида азота в Москве превысил норму в 2,5 раза

На востоке и юго-востоке Москвы ночью было зафиксировано превышение нормы предельной концентрации сероводорода и оксида азота в воздухе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГПБУ «Москэкомониторинг».

По данным агентства, с 23:00 1 сентября по 2:00 2 сентября в районе Выхино-Жулебино допустимый уровень сероводорода был превышен в 1,77-3,48 раза. В районе Люблино в то же время допустимый уровень сероводорода был превышен в 1,3-1,55 раз.

Кроме того, на территории Москвы с 21:00 1 сентября до 3:00 2 сентября было зафиксировано превышение нормы содержания оксида азота в 1,15-2,47 раза.

При этом, как сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве, спасатели не выявили ночью превышения уровня сероводорода на юго-востоке столицы. ​«На момент прибытия нашей передвижной лаборатории по местам заявок по округам сегодня ночью, превышения сероводорода не выявлено. Проводился мониторинг атмосферного воздуха», — сообщили в ведомстве.

РБК направил запрос в пресс-службу Московского НПЗ.

Ранее, 28 августа, в трех районах Москвы специалисты зафиксировали превышение уровня сероводорода. Так, превышение уровня было отмечено в Косино-Ухтомском районе (в 2,1–4,1 раза) и в районе Выхино-Жулебино (в 3,5 раза больше ПДК). Незначительное превышение ПДК также было замечено в Капотне — 1,34 ПДК.