Умер чешский актер Владимир Брабец

Владимир Брабец(в центре) (Фото: кадр из фильма «Тридцать случаев майора Земана»)

Чешский актер театра и кино Владимир Брабец, известный по многосерийному телевезионному художественному фильму «Тридцать случаев майора Земана», умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщает ​местное издание Blesk.cz со ссылкой на внучку актера.

Она уточнила, что Брабец скончался вечером 1 сентября. По словам внучки, в последнее время актер тяжело болел.

Владимир Брабец родился 15 мая 1934 года в Праге. Он снимался в детективном фильме «Клубная тройка» и в советском четырехсерийном художественном фильме о Великой Отечественной Войне «Щит и меч» режиссера Владимира Басова.

Широкую известность актер приобрел после того, как сыграл роль майора Яна Земина в многосерийной ленте «Тридцать случаев майора Земана», которую снял режиссер Иржи Секвенс в 1970-е годы. Картина состоит из 30 серий. В фильме рассказывается о жизни майора и его борьбе против врагов социалистического государства.

В 1980 году Брабецу присвоили звание заслуженного артиста.